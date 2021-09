48MP Camera up to 6000mAh Battery and 4GB RAM Featured Top 5 Mobile Under 10000 MOTOROLA G10 Power Tecno Spark 7T Micromax IN 1 MOTOROLA E7 Plus Infinix Hot 10S: कम बजट में ज्यादा फीचर वाला हैंडसेट कौन नहीं चाहता है। अगर आपकी तलाश भी ऐसी ही है तो हम एक लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें 10 हजार रुपये या इससे कम में बेहतरीन फीचर्स वाले स्मार्टफोन शामिल हैं। इस लिस्ट में 48MP कैमरा, 4GB RAM और 6000mAh तक की बैटरी वाले 5 स्मार्टफोन शामिल हैं। इन सभी हैंडसेट की मौजूदा कीमत 10 हजार रुपये से कम है। आइए देखतें है Top 5 Mobile Under 10000 में कौन-कौन से हैंडसेट शामिल हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: September 8, 2021 4:40 PM IST