48MP Main 32MP Front Camera 4300mAh Battery and up to 12GB RAM Featured Vivo X60 on Discount on Flipkart: Vivo X60 को इस समय ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदने पर ग्राहकों के पैसे बच सकते हैं। इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। फोन को अभी कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसमें 12GB तक RAM के साथ 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इस फोन में दमदार प्रोसेसर के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाला बैटरी पैक दिया गया है। स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले से लैस है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो पहले यहां से उसके सभी फीचर्स, कीमत और फोन पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में जान लें।

Mona Dixit



Published on: October 11, 2021 8:55 AM IST