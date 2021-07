48MP प्राइमरी, 13MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy F22 की पहली सेल कल, Flipkart पर मिलेंगे ये ऑफर्स

48MP Primary, 13MP Selfie Camera 6000mAh battery Featured Samsung Galaxy F22 First Sale will Go Live on 13 July with Discount Offer on Flipkart: Samsung Galaxy F22 की भारत में पहली सेल कल यानी 13 जुलाई को है। कल दोपहर 12 बजे से इस फोन की बिक्री शुरु हो जाएगी। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। यह फोन दो इंटरनल स्टोरेज में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह कंपनी का बजट रेंज स्मार्टफोन है। सैमसंग के इस नए स्मार्टफोन में बड़ा बैटरी पैक, अच्छा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर दिया गया है। अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। पहली सेल में इसे खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ-साथ कई शानदार ऑफर्स भी मिलेंगे। हमने इस लेख में फोन के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: July 12, 2021 3:29 PM IST