48MP Primary Camera 16MP Front Camera and 4500mAh Battery Featured OnePlus 9R 5G On Discount in Amazon Sale: OnePlus 9R 5G को सस्ते में घर लाने का मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Great Freedom Festival Sale चल रही है और आज यानी 9 आगस्त को सेल का आखिरी दिन है। सेल के दौरान फोन पर डिस्काउंट के साथ-साथ कई आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। नया 5G स्मार्टफोन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को बिना देरी किए इन ऑफर्स का लाभ उठाना चाहिए। फोन में 5 कैमरे, दमदार प्रोसेसर और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी दी गई है। फोन और ऑफर्स की डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: August 9, 2021 8:40 AM IST