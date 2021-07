48MP Primary Camera 5000mah battery 6GB RAM 128GB Storage Qualcomm Snapdragon 480 5G chipset featured Oppo A74 5G phone on discount on Amazon: इन दिनों ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर कोई खास सेल नहीं चल रही है। हालांकि, कई फोन्स पर अलग-अलग बैंक के कार्ड्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस प्रकार OPPO A74 5G को भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। Amazon पर अभी इस फोन को खरीदने पर Bank Of Baroda और Yes Bank के कार्ड पर छूट मिल रही है। 48MP प्राइमरी कैमरा, दमदार प्रोसेसर और बड़े बैटरी पैक वाले इस फोन को अभी अमेजन से खरीदकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स के लिए पूरा लेख पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 1, 2021 12:25 PM IST