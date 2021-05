Flipkart Sale: 48MP कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy F12 पर बंपर डिस्काउंट, 3 हजार रुपये सस्ते में खरीदने का मौका

48MP quad camera 6000mAh battery featured Samsung Galaxy F12 at Rs 9999 on Flipkart Home Days Sale begins tonight at 12pm check offers: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज रात 12 बजे (27 मई) से Home Days Sale की शुरुआत हो रही है। इस सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। 27 मई की आधी रात से शुरू होने वाली यह सेल 29 मई के रात 11:59 बजे तक चलेगी।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 26, 2021 7:38 PM IST