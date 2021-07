48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M42 5G पर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा ₹2000 का Discount

48MP Rear and 20MP Front Camera 5000mAh Battery and up to 8GB RAM Featured Samsung Galaxy M42 5G in Amazon Sale With Rs 2000 Discount: Amazon पर इन दिनों Smartphone Upgrade Days सेल चल रही है। इस सेल में विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिल रहा है। अगर आप एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर हैं, तो Samsung Galaxy M42 5G खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन किफायती कीमत पर दमदार फीचर्स के साथ आता है। इस फोन में 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM का ऑप्शन मिलता है। Amazon Sale में इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है।

Published on: July 5, 2021 10:44 AM IST