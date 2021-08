48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा, 5160mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Poco X3 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

48MP Rear and 20MP Front Camera 5160mAh Battery and up to 8GB RAM Featured Poco X3 Pro in Flipkart Sale With Discount: Flipkart पर चल रही Mobile Bonanza Sale का आज आखिरी दिन है। 19 अगस्त से शुरू हुई Flipkart Sale 23 अगस्त को खत्म हो रही है। इस सेल में कई स्मार्टफोन पर Discount के साथ-साथ Exchange और EMI Offer मिल रहा है। अगर आप एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Poco X3 Pro पर विचार कर सकते हैं। यह फोन 8GB तक RAM, 5160mAh बैटरी, 48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: August 23, 2021 8:49 AM IST