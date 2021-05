48MP triple rear camera 21MP pop up camera 4000mAh battery coolpad cool 6 smartphone with Rs 471 EMI on Amazon Sale check offer price and specifications: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर 28 मई से Mobile Saving Days Sale का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में स्मार्टफोन की खरीद पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। पॉप-अप सेल्फी कैमरा वाले Coolpad Cool 6 पर इस सेल में धांसू ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 30, 2021 5:07 PM IST