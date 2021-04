48MP+50MP+2MP Camera up to 12GB RAM and Snapdragin 888 SoC Featured OnePlus 9 5G Sale Tomorrow For Amazon Prime members With Rs 3000 Discount: OnePlus 9 स्मार्टफोन 15 अप्रैल को सेल पर आएगा। हालांकि, अमेजन पर यह फोन प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले ही उपलब्ध होगा। यानी Amazon Prime मेंबर्स इस फोन को 14 अप्रैल को ही खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, 48MP कैमरा और 4,500mAh की बैटरी के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, इस पर मिलने वाले ऑफर्स और इसके फीचर्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 13, 2021 11:52 AM IST