Top 5 Smartphone Under 10000: 4GB RAM, 13MP कैमरे और 6000mAh तक की बैटरी वाले ये 5 स्मार्टफोन Flipkart से खरीद सकते हैं आप

4GB RAM 13MP Camera and up to 6000mAh Battery Featured Top 5 Smartphone Under 10000 On Flipkart Redmi 9i Realme Narzo 30A Redmi 9 Prime POCO C3 Realme C21: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में नए-नए स्मार्टफोन हर महीने लॉन्च होते रहते हैं। क्या आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 10 हजार रुपये से कम है। हम आपके लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन शामिल हैं। इन स्मार्टफोन को आप 10 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। साथ ही इनमें 4GB RAM, 6000mAh तक की बैटरी और कई खास फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इस फोन के बारे में, जिन्हें आप Flipkart से खरीद सकते हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: April 21, 2021 11:55 AM IST