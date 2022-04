4GB RAM 25W fast charging HD Camera Windows 11 Home feature Samsung Galaxy Book Go First Look Check Price Features and Specs: सैमसंग ने Galaxy Book Series के कई लैपटॉप पिछले दिनों भारत में लॉन्च किए हैं। इस सीरीज के सबसे बजट लैपटॉप Galaxy Book Go को खास तौर पर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह लैपटॉप 4GB RAM, 18 घंटे की बैटरी बैक-अप और Windows 11 Home जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 18, 2022 4:58 PM IST