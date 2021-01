4GB RAM 48MP camera 5020mAH battery phone Xiaomi Redmi Note 9 at Rs 582 EMI on amazon: Xiaomi Redmi Note 9 सीरीज स्मार्टफोन्स काफी पॉप्युलर हैं। इस सीरीज का सबसे सस्ता फोन Redmi Note 9 है। इसमें 48MP कैमरा, 5020mAH बैटरी और 6.53-inch FHD+ डिस्प्ले जैसी खूबियां हैं। अगर आप Xiaomi के इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Amazon पर अच्छा मौका है। Redmi Note 9 पर Exchange Offers, बैंक ऑफर और No Cost EMI जैसे ऑफर्स मिल रहे हैं। इस स्मार्टफोन को आप मात्र Rs 582 EMI पर खरीद सकते हैं। आइए Xiaomi Redmi Note 9 की कीमत, ऑफर्स और खूबियों के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: January 28, 2021 8:37 PM IST