4GB RAM 5000mAg Battery 64GB Storage Top 5 Smartphone Under 10000 On Flipkart With discount Offer: Flipkart पर चल रही Big Saving Days सेल का आज आखिरी दिन है। सेल में कई दमदार स्मार्टफोन मिल रहा हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। सेल में No-Cost EMI, Exchnage Offer और SBI Discount जैसे ऑफर मिल रहा है। अगर आपका बजट 10 हजार रुपये का है, तो हम आपके लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें इस बजट वाले बेहतरीन फोन शामिल हैं। आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 26, 2021 10:53 AM IST