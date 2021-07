4GB RAM 5000mAh Battery and 3 Camera featured Redmi 8 on Discount On Flipkart Sale: आज यानी 29 जुलाई को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर चल रही Big Saving Days का आखिरी दिन है। नया स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए यह अच्छा मौका है क्योंकि इस सेल में कई सारे स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन छूट मिल रही है। हालांकि, छूट चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए है। Flipkart Big Saving Days के अंतिम दिन पर Redmi 8 खरीदकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। यह एक अच्छा और किफायती स्मार्टफोन है। इसमें 5000 बैटरी के साथ-साथ दमदार प्रोसेसर मिलता है। इसके अन्य फीचर्स और कीमत इस आर्टिकल में बताई गई है। साथ ही ऑफर्स डिटेल भी दी गई है।

Mona Dixit



Published on: July 29, 2021 5:20 PM IST