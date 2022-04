4GB RAM 5000mAh battery AI Triple Camera featured Infinix Hot 11 2022 First Sale Today on Flipkart Check Price in India and offers: इनफिनिक्स के पिछले सप्ताह लॉन्च हुए बजट फोन Infinix Hot 11 2022 की पहली सेल आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आयोजित की जाएगी। इस सेल में कई तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं। यह फोन 4GB RAM, 5000mAh बैटरी, FHD डिस्प्ले के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 21, 2022 8:38 AM IST