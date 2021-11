4GB RAM 5020mAh Battery and Mediatek Helio G80 SoC Featured Redmi 9 Prime on Discount on Amazon: Redmi 9 Prime को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के पास अभी अच्छा मौका है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से इसे खरीदने पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही फोन को कम मासिक किस्त पर भी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं इस पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। फोन में 4GB RAM के साथ 128GB तक स्टोरेज, बड़ा बैटरी पैक और दमदार प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा भी इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। फोन की कीमत और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: November 10, 2021 5:55 PM IST