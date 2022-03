5 Best Games to play on the place of Free Fire to celebrate happy holi including bgmi free fire max blood rivals ScarFall: होली की शुरुआत हो चुकी है। गेमर्स हरेक त्योहार को गेमिंग के साथ ही बिताते हैं। अगर आप भी ऐसे ही गेम्स के जबरदस्त शौकिन हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। भारत में फ्री फायर बैन हो चुका है लेकिन हम आपको अपने इस आर्टिकल में पांच ऐसे बैटल रॉयल गेम का ऑप्शन बताने जा रहे हैं, जिन्हें खेलने के बाद आप फ्री फायर को मिस नहीं करेंगे और आपकी होली रंगों और बैटल रॉयल गेम्स के साथ सुपरहिट हो जाएगी।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Last updated on: March 18, 2022 8:01 AM IST