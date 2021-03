5 Camera 8GB RAM up to 256GB Storage Featured Vivo X50 on Amazon With Rs 5000 Discount Offer: Vivo X50 सीरीज पर Amazon आकर्षक ऑफर दे रहा है, जिसमें स्मार्टफोन्स पर 5000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इस ऑफर का फायदा उठाते हुए Vivo X50 स्मार्टफोन 5000 रुपये कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 8GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोन में 48+13+8+5MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि फ्रंट में 32MP का लेंस लगा है। आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें...

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

Published on: March 25, 2021 12:32 PM IST