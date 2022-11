5 Cameras 8GB RAM 4310mAh battery featured Oppo F19 Pro Plus 5G discount offer on Oppo Days sale on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर चल रहे Oppo Days Sale में ओप्पो के कई मिड और बजट फोन पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। Oppo F19 Pro+ 5G को इस सेल में काफी कम कीमत में बेचा जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: November 16, 2022 6:15 PM IST