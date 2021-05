5 things to know about battlegrounds mobile India pubg mobile latest update launch date weapons maps and all check details: Battlegrounds Mobile India को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, PUBG Mobile के इस भारतीय वर्जन को 18 जून को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, गेम डेवलपर Krafton की तरफ से इस गेम के लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी रिवील नहीं की गई है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 20, 2021 4:20 PM IST