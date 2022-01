5000mAb battery 64MP back 32MP selfie camera featured Samsung Galaxy M52 5G best discount offer on Amazon check price features and Specifications: अमेजन इंडिया पर सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन Galaxy M52 5G की खरीद पर अच्छी डील मिल रही है। इस 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरे वाले फोन को 2 हजार रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। साथ ही, फोन की खरीद पर एक्सचेंज, कैशबैक समेत कई और ऑफर दिए जा रहे हैं।

Published on: January 12, 2022 8:16 AM IST