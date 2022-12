5000mAh battery 108MP camera 256GB storage feature Redmi Note 11 Pro Plus 5G on big discount on amazon check price specification offer: रेडमी के शानदार स्मार्टफोन Redmi Note 11 Pro Plus 5G को अमेजन से सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। इस 108MP कैमरा वाले स्मार्टफोन पर 13,400 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई दी जा रही है। इसके अलावा हैंडसेट पर बंपर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। आइए नीचे डिटेल में फोन की कीमत, फीचर और मिलने वाले ऑफर के बारे में जानते हैं।

ajay verma



Published on: December 24, 2022 3:00 PM IST