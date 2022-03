5000mAh Battery 12GB RAM 256GB Storage Featured iQOO 5G Smartphone including iQOO Z3 5G iQOO Z5 5G iQOO 7 5G and iQOO 7 Legend 5G on Discount on Amazon: भारतीय बाजार में iQOO के की 5G स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। इन्हें फिलहाल अमेजन से कम दाम में खरीदने का मौका है। स्मार्टफोन पर डिस्काउंट के साथ-साथ कई शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इनकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: March 1, 2022 12:55 PM IST