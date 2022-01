Up to 5000mah Battery 12GB RAM Featured Vivo V23 Pro Xiaomi 11i Hypercharge Samsung Galaxy S21 FE 5G OnePlus 9RT and Realme 9i top smartphone launched in india in January 2022: इस साल की शुरूआत में कई स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हुए हैं। Xiaomi से लेकर OnePlus तक, कई कंपनियों में अपने एक से एक अच्छे फोन्स भारत में पेश किए हैं। यहां जनवरी, 2022 में लॉन्च हुए टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: January 31, 2022 4:57 PM IST