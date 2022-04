5000mAh battery 13MP 2MP rear 5MP front camera 4GB RAM 64GB storage featured realme c31 first sale on 6 april on flipkart check price features: रियलमी के पिछले सप्ताह लॉन्च किए बजट स्मार्टफोन Realme C31 की पहली सेल कल यानी 6 अप्रैल को दिन के 12 बजे Flipkart पर आयोजित की जाएगी। 5000mAh बैटरी वाले इस फोन की पहली सेल में कई तरह के ऑफर्स मिलेंगे। आइए, जानते हैं इसपर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 5, 2022 6:37 PM IST