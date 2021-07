5000mAh battery 13MP AI Dual Camera featured budget smartphone Tecno Spark Go 2021 first sale on Amazon with huge discount check offer: बजट स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Tecno ने पिछले सप्ताह अपने सस्ते स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2021 को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की पहली सेल आज दिन के 12 बजे Amazon India पर आयोजित की जाएगी। पहली सेल में फोन की खरीद पर जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 7, 2021 9:30 AM IST