5000mah Battery 13MP AI Dual rear Camera 6GB RAM featured Redmi 9 Activ on Discount on Amazon check price and all specs here: Redmi 9 Activ को अभी खरीदने का अच्छा मौका है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon से फोन को खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ और भी कई ऑफर मिल रहे हैं। इसमें 6GB तक RAM के साथ कई दमदार फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत, सभी स्पेसिफिकेशन और ऑफर्स डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 1, 2022 2:42 PM IST