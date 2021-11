5000mAh Battery 13MP + 2MP + 2MP Camera 128GB Storage and up to 8GB RAM Featured Oppo A53s On Discount and EMI Offer on Flipkart: Oppo A53s 5G फोन का नाम कंपनी के शानदार हैंडसेट में आता है। इस स्मार्टफोन में 8GB तक RAM के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन में 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें से 3 पीछे की तरफ और 1 फोन के फ्रंट में लगा है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन का प्रोसेसर भी काफी दमदार है। इसे अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही फोन पर EMI और एक्सचेंज ऑफर भी है। यहां पर इसके सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: November 25, 2021 8:48 AM IST