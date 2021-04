5000mAh battery 13MP camera 18W fast charging up to 6GB RAM phone Oppo A54 Sale on Flipkart with launch Offers: Oppo A54 स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में पेश कर दिया गया है। इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। Oppo का यह लेटेस्ट स्मार्टफोन 20 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस बजट स्मार्टफोन में 5000mAh बैटरी, 6GB तक RAM और 18W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियां हैं। आइए आपको Oppo A54 की कीमत, सेल, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स की पूरी डिटेल बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: April 19, 2021 7:40 PM IST