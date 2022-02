5000mAh battery 13MP camera 4GB RAM and 64GB storage phone Redmi 9 Activ available on Amazon sale with rs 471 EMI no cost emi and Exchange offer check details: Xiaomi स्मार्टफोन्स की बड़ी रेंज ऑफर करती है, ताकि हर सेगमेंट के यूजर्स को टारगेट कर सके। अगर आप बेसिक जरूरतों के लिए Redmi 9 Activ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां दी गई Offer डिटेल देखें। यह फोन आप सिर्फ कुछ सौ रुपये खर्च करके घर ला सकते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: February 18, 2022 7:07 PM IST