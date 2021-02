5000mAh battery 13MP camera 6.5 inch display phone Samsung Galaxy M02 launch in india on 2 february price under 7000: Samsung Galaxy M02 स्मार्टफोन 2 फरवरी को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। Galaxy M02 को Amazon पर लिस्ट कर दिया गया है। लिस्टिंग पेज से Samsung के इस सस्ते फोन के खास Specifications का खुलासा हो गया है। साथ ही कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर भी संकेत दे दिया है। आइए आपको लॉन्च से पहले Samsung Galaxy M02 की खास खूबियों और इसकी कीमत के बारे में डिटेल में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: February 1, 2021 9:22 PM IST