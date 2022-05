5000mAh battery 13MP camera 6GB RAM and 128GB storage phone Redmi 9 Activ available on Amazon sale with rs 447 EMI no cost emi and Exchange offer check details: अमेजन पर चल रहे Mobile Fest Sale में कई स्मार्टफोन पर अच्छी डील मिल रही है। Redmi के बजट स्मार्टफोन Redmi 9 Activ की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इस फोन को लॉन्च प्राइस से कम कीमत में खरीद सकते हैं। आइए, जानते हैं इस पर मिलने वाले ऑफर के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh Published on: May 27, 2022 6:30 PM IST