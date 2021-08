5000mAh battery 13MP Dual camera 4GB RAM featured budget smartphone Xiaomi Redmi 9 on Rs 1500 instant discount on Amazon check price features and offer: Xiaomi के एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi 9 पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। 10 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाले फोन पर 1,500 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी और तीन कैमरे दिए गए हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: August 28, 2021 7:39 AM IST