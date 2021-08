5000mAh Battery 3 Camera 64GB Storage and 4GB RAM Featured Redmi 8 on EMI and Cashback Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अभी कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ऑफर्स की भरमार है। ग्राहकों को स्मार्टफोन समेत कई आइटम्स पर डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। साथ ही वे कम मासिक किस्त पर भी सामान खरीद सकते हैं। नया स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहक आज सस्ते में अच्छा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। किफायती फोन Redmi 8 पर कई ऑफर्स हैं। इस पर कैशबैक समेत कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। फोन में 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 3 कैमरे दिए गए हैं। इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और ऑफर्स की जानकारी नीचे से लें।

Mona Dixit



Published on: August 18, 2021 10:56 AM IST