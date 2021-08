5000mAh Battery 3 Camera and Qualcomm Snapdragon 439 SoC Featured Redmi 8A Dual With EMI Cashback and Discount Offer on Flipkart: किफायती स्मार्टफोन Redmi 8A Dual को कम दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से इस फोन को खरीदने पर ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ कई ऑफर्स भी मिल रहे हैं। साथ ही स्मार्टफोन को कम मासिक किस्त पर भी खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर दिया गया है। इसकी कीमत 8,500 रुपये से कम है। हमने इस आर्टिकल में स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर्स, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: August 2, 2021 2:53 PM IST