5000mAh Battery 30W Charging 48MP Camera and up to 8GB RAM Featured Realme Narzo 30 Pro 5G on Flipkart With EMI and Exchange Offer: Flipkart पर जल्द ही Big Saving Days Sale आने वाली है, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन की अर्जेंट जरूरत है, तो इस वक्त वेबसाइट पर कई डिवाइस ऑफर के साथ मिल रहे हैं। इन स्मार्टफोन्स को आप EMI और Exchange Offer पर खरीद सकते हैं। क्या आप एक किफायती 5G स्मार्टफोन की तलाश में हैं? तो Realme Narzo 30 Pro 5G एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 48MP + 8MP + 2MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM मिलता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 10, 2021 8:42 AM IST