5000mAh Battery 32MP Selfie camera phone under 30000 on discount on Amazon and Flipkart including Samsung Galaxy M53 5G Redmi Note 9 Pro Max Oppo Reno 8 and Realme GT Master Edition: 32MP सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऐसे रेडमी, सैमसंग और ओप्पो के फोन्स पर डिस्काउंट मिलता है। इनकी कीमत 30000 रुपये से कम है। फोन्स की कीमत, स्पेसिफिकेशन और ऑफर जानने के लिए नीचे पढ़ें

Mona Dixit



@monadixt

@monadixt Published on: August 9, 2022 3:34 PM IST