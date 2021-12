5000mAh तक बैटरी, 33W की चार्जिंग और 44MP तक सेल्फी कैमरा वाले Vivo के धांसू फोन्स पर ऑफर, Amazon पर चल रही सेल में मिल रहा Discount

5000mAh Battery 33W Charging and up to 44MP Selfie Camera Featured Vivo Smartphone on Discount in Amazon Vivo Christmas Carnival Sale: Amazon पर Vivo Christmas Carnival Sale चल रही है। 22 दिसंबर से शुरू हुई इस सेल में आप कई स्मार्टफोन को किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इस सेल में मिल रहे डिस्काउंट और ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 23, 2021 8:49 AM IST