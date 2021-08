5000mAh Battery 4 Camera up to 4GB RAM and 64GB Storage Featured Realme C21Y First Sale Today at 12PM on Flipkart Check Discount Offer: आज यानी 30 अगस्त को Realme C21Y की पहली सेल है। पहली सेल में इसे सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है क्योंकि यह कम कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन दो वेरिएंट में आया है। इसकी सेल आज 30 अगस्त, 2021 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। कम कीमत के अलावा Flipkart से खरीदने पर ग्रहकों को अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट भी मिलेगा। फोन 4 कैमरों और बड़े बैटरी पैक से लैस है। इसकी कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: August 30, 2021 8:44 AM IST