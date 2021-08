5000mAh Battery 4 Camera up to 6GB RAM and 128GB Storage Featured OPPO A53 on Discount on Flipkart: OPPO A53 फोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अभी Mobile Bonanza Sale चल रही है और यह 23 अगस्त तक चलेगी। इसमें Samsung और Realme समेत कई लोकप्रिय कंपनियों के फोन्स पर कई ऑफर्स मिल रहे हैं। Oppo A53 को भी ऑफर्स के साथ खरीदने का मौका है। फोन में 6GB तक RAM 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसमें 4 कैमरे और दमदार बैटरी दी गई है। हमने यहां फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर्स बताए हैं।

Mona Dixit



Published on: August 20, 2021 8:55 AM IST