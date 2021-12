5000mAh Battery 44W Charging and 64MP Camera Featured iQOO Z5 5G On Amazon With Discount: Amazon पर कई स्मार्टफोन आकर्षक कीमत और ऑफर के साथ मिल रहे हैं। ऐसा ही एक फोन iQOO Z5 5G है, जिस पर जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। इसमें 5000mAh बैटरी, 44W की फास्ट चार्जिंग और 64MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इस पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 17, 2021 8:47 AM IST