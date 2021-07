5000mAh battery 48MP camera 30W fast charging up to 8GB RAM phone Realme Narzo 30 Pro 5G available with Discount and emi offer on Flipkart and realme india website check details: रियलमी इंडियन मार्केट में लगातार नए 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। Realme Narzo 30 Pro 5G कंपनी का कम दाम वाला 5जी फोन है। इस फोन को आप हर महीने मात्र 555 रुपये खर्च करके घर ला सकते हैं। Narzo 30 Pro में 48MP कैमरा और 8GB तक RAM जैसी खूबियां मिलती हैं। आइए आपको रियलमी के इस 5जी फोन पर मिलने वाले Offers और इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: July 19, 2021 12:12 PM IST