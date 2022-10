5000mAh battery 48MP camera 6GB RAM feature Realme Narzo 50 Pro 5G available at rs 1051 emi on amazon check price features discount offers: Amazon पर Realme के कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं। इनमें से एक Realme Narzo 50 Pro 5G है, जिसपर बंपर डिस्काउंट से लेकर सस्ती EMI तक ऑफर की जा रही है। प्रमुख स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हैंडसेट में 5,000mAh की बैटरी, Full HD+ डिस्प्ले और 48MP का कैमरा मिलता है। आइए गैलरी में नार्जो 50 प्रो 5जी पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ajay verma



Published on: October 28, 2022 2:17 PM IST