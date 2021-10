5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले Samsung Galaxy M32 5G पर बंपर ऑफर, सेल में मिलेगा ₹5000 से ज्यादा का Discount

5000mAh battery 48MP Camera and 6GB RAM + 128GB Storage Featured Samsung Galaxy M32 5G in Amazon Sale With Discount: 15 हजार रुपये से कम के बजट में अगर आप 5G स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको लगभग सभी विकल्प Xiaomi और Realme के रूप में ही मिलेंगे। सैसमंग का सबसे सस्ता 5G फोन 20 हजार रुपये के बजट में आता है। हालांकि, जल्द शुरू होने वाली Amazon Great Indian Festival Sale में आपको 15 हजार रुपये के बजट में सैमसंग का 5G फोन मिल सकता है। Samsung Galaxy M32 5G स्मार्टफोन किफायती 5G फोन है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB तक RAM का विकल्प मिलता है। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर्स और इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: October 1, 2021 10:35 AM IST