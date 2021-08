5000mAh Battery 48MP Camera and up to 8GB RAM Featured Samsung Galaxy M42 5G Offer Rs 2000 Discount: Amazon पर 5 अगस्त से सेल शुरू हो रही है, जिसमें कई स्मार्टफोन पर आकर्षक Discount मिलेंगे। हालांकि, कई फोन पर बिना सेल के भी बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। अगर आप एक दमदार स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Samsung Galaxy M42 5G खरीद सकते हैं। यह फोन Amazon पर डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इस स्मार्टफोन में 48MP रियर और 20MP फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM मिलता है। आइए जानते हैं इस फोन पर मिल रहे ऑफर और इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: August 3, 2021 4:15 PM IST