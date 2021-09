5000mAh battery 48MP camera up to 128GB storage featured Xiaomi Redmi Note 10T 5G starting at Rs 706 EMI check price features and discount offers: शाओमी ने पिछले दिनों अपने सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G को भारत में उतारा है। यह फोन दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है। इसमें 5000mAh की बैटरी और 48MP का कैमरा मिलेगा। इस फोन को Amazon India से खरीदने पर कई तरह के ऑफर मिल रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 18, 2021 8:41 AM IST