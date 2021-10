5000mAh Battery 48MP Camera up to 6GB RAM and 128GB Storage Featured Poco M3 Pro 5G on Discount and Exchange Offer in Flipkart Big Billion Days Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale चल रही है। अभी आप कोई भी स्मार्टफोन सस्ते में खरीद सकते हैं। ज्यादातर सभी फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। आज हम आपको यहां POCO M3 Pro 5G फोन के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और इस पर मिल रहे ऑफर के बारे में बताएंगे। इस समय फ्लिपकार्ट से इसे कम दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है। फोन पर डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर भी है। इसमें 5000mAh बैटरी के साथ-साथ 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। आइये, फोन की डिटेल जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: October 6, 2021 8:43 AM IST