5000mAh Battery 48MP Camera upto 6GB RAM 128GB Storage Featured best phone POCO M2 Pro Realme Narzo 30 5G and Samsung Galaxy A21s on discount on Flipkart: कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले ज्यादातर लोग उसकी बैटरी पर ध्यान देता है। स्मार्टफोन में बड़ा बैटरी पैक होना बहुत जरूरी है ताकि यूजर को उसे बार-बार चार्ज न करने पड़े। इस समय बाजार में एक से एक अच्छे और बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन आ रहे हैं। Samsung, Oppo से लेकर POCO तक, सभी कंपनियां 5000mAh बैटरी वाले फोन्स ला रही हैं। यदि आप भी 5000mAH बैटरी वाला फोन खरीदने के विचार में हैं तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें। हमने यहां ऐसे टॉप फोन POCO M2 Pro, Realme Narzo 30 5G और Samsung Galaxy A21s के बारे में बताया है। इस समय इन पर Flipkart पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। सभी डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: September 8, 2021 3:21 PM IST