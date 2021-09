5000mAh BAttery 48MP Camera upto 8GB RAM Fetaured Realme 5G Phone Realme Narzo 30 Pro 5G on EMI Exchange and Discount Offer on Flipkart: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर अभी कोई खास सेल नहीं चल रही है, लेकिन अलग-अलग बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही स्मार्टफोन को EMI और एक्सचेंज ऑफर के तहत भी खरीदने का मौका है। कई स्मार्टफोन के साथ-साथ Realme Narzo 30 Pro 5G पर भी इस समय कई ऑफर्स हैं। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 4 कैमरे, दमदार प्रोसेसर और 8GB तक RAM मिलती है। इसके अलावा भी फोन कई शानदार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। फोन के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: September 22, 2021 9:00 AM IST